Байкеры из Шатуры открыли мотосезон и совершили мотопробег по местам воинской славы
Фото: [Михаил Мартыненко]
В подмосковной Шатуре более тридцати байкеров из мотообъединения «Дорожный Капитан» открыли мотосезон и совершили мотопробег по местам воинской славы.
Отмечается, что ветреная и дождливая погода не помешала стартовать по маршруту: Шатурторф, Рошаль, Кривандино и Туголесский Бор. Байкеры посетили памятники и мемориалы, возложили цветы и почтили память тех, кто отдал свою жизнь защищая Отечество.
«Сегодня участники мотопробега проехали более 100 километров и открыли мотосезон 2024. По традиции посетили мемориалы и памятники, отдали дань и уважение предкам, которые освобождали Отечество и Европу от фашизма. Мы почтили погибших и возложили цветы, чтобы не забыть подвиги тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу», — рассказал председатель мотообъединения Стас Захаров.