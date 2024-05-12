Байкеры из Шатуры открыли мотосезон и совершили мотопробег по местам воинской славы

«Сегодня участники мотопробега проехали более 100 километров и открыли мотосезон 2024. По традиции посетили мемориалы и памятники, отдали дань и уважение предкам, которые освобождали Отечество и Европу от фашизма. Мы почтили погибших и возложили цветы, чтобы не забыть подвиги тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу», — рассказал председатель мотообъединения Стас Захаров.