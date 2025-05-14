Балашиха передала гуманитарную помощь Луганскому госпиталю

Гуманитарную помощь для военно-полевого госпиталя в Луганске собрали в рамках всероссийской акции «Доброе дело». Инициатива исходила от сотрудников госпиталя, которые обратились за содействием в сборе медикаментов и предметов первой необходимости в общественную приемную отделения партии «Единая Россия» в Балашихе.

Организацию сбора взял на себя депутат Совета депутатов Балашихи от партии «Единая Россия» Николай Говричев при активном участии неравнодушных жителей и волонтеров.

«Эта гуманитарная акция - пример солидарности и взаимопомощи. Мы не оставим наших бойцов без поддержки. Важно обеспечить им достойные условия для лечения и реабилитации», - отметил Николай Говричев.

В городском округе продолжают действовать пункты сбора гуманитарной помощи. Жители могут приносить вещи первой необходимости в Общественную палату Балашихи (проспект Ленина, 7/1), а также в общественные приемные партии «Единая Россия» по адресам: улица Парковая, 7 и улица Октябрьская, 11 (мкр-н Железнодорожный).

Оперативная информация о текущих потребностях, а также перечень принимаемой помощи размещаются на региональной волонтерской платформе: volonter.mosreg.ru. (https://volonter.mosreg.ru/)

Балашиха продолжает оказывать системную поддержку военнослужащим и участникам СВО, подтверждая важность единства, сопричастности и народной поддержки в сложное для страны время.