Балашихинскому приюту для кошек «ХвостоДом» собрали гуманитарную помощь

В отправке груза приняли участие председатель Общественной палаты Елена Жарова и депутат Совета депутатов округа Александр Евсюткин. Мероприятие прошло в рамках региональной акции «Дай лапу» – это благотворительная инициатива, направленная на помощь бездомным животным.

«В нашем приюте содержится более 50 котов. Сейчас у нас нашествие котят. Люди уезжают с дачи, бросают животных. Сегодня волонтеры привезли нам влажный корм. Это всегда нужно, ценно и важно. Также привезли когтеточки, домики, в которых кошки любят прятаться и играть», – рассказала Дарья Шейнман, координатор кошачьего приюта «ХвостоДом».

В приюте «ХвостоДом» всегда рады помощи – с особой благодарностью здесь принимают лечебный корм, универсальный корм во влажных паучах и наполнитель. Также двери приюта всегда открыты для тех, кто ищет себе питомца.



Взять кота домой или узнать, чем помочь – можно в телеграмм-канале «ХвостоДом» либо по телефону: 8 (985) 219-19-63.