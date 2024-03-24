Басманный суд Москвы 24 марта вынесет решение по террористам, напавшим на «Крокус»

У Басманного суда в Москве с самого утра воскресенья, 24 марта, ведется активная подготовка к масштабному судебному процессу. Скоро сюда должны доставить задержанных минувшим днем в Брянской области напавших на Крокус экстремистов.

Вокруг здания Басманного суда уже выставлены специальные ограждения, эвакуаторы принудительно перемещают припаркованные рядом автомобили.

На территории у суда много сотрудников полиции и Росгвардии. Само здание проверяют кинологи с собакой.

Напомним, накануне вечером всех задержанных террористов доставили в СК России в Москве на допрос. Басманный суд сегодня избирет им всем меру пресечения на время следствия.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 152 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.