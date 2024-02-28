Басманный суд заочно арестовал главаря воюющего за Украину грузинского легиона Мамулашвили

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило главаря «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили в розыск. Перед этим он был заочно привлечен следствием к уголовной ответственности.

Теперь же главу воюющего на Украине грузинского легиона арестовали заочно. Соответствующее решение, как сообщает РИА Новости, принял Басманный суд Москвы.

«Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции», — говорится в заявлении.

По информации агентства, Ушанги Мамулашвили вменяется в вину возбуждение ненависти или вражды по национальному или расовому признаку.