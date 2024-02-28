Бастрыкин: СКР установил всех виновных в теракте на Крымском мосту в 2022 году

Следствие по делу о совершенном в октябре 2022 года террористическом акте на Крымском мосту практически завершено, все 11 фигурантов установлены, проинформировал ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как отметил Бастрыкин, все обстоятельства преступления полностью расследованы, обвиняемые и их защитники уже знакомятся в материалами дела.

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — передает слова Бастрыкина информагентство.

В самое ближайшее время дело будет передано в суд. На скамье обвиняемых окажутся граждане Украины, России и Армении.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался большегруз, начиненный взрывчаткой. Что привело к гибели четырех человек и обрушению двух мостовых пролетов. Ответственность за теракт взяли на себя СБУ и ГУР Украины.