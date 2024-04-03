Бастрыкина взбесил приезжий таксист в Челябинске, который оскорбляет русских

Инцидент произошел накануне во вторник, 2 апреля, в Челябинске. Одна из пассажирок пожаловалась в сети, что во время перевозки таксист вызверился на нее, заявив, что «русские самый безобразный народ, у них ничего святого». Скандальными откровениями мигранта сначала заинтересовалась местная полиция, установив быстро некоего Леонид Д., недавно переехавшего жить в уральский город.

После общения с силами правопорядка таксист быстро переобулся и покаялся в сети, пообещав, что «впредь больше такого не повторится» и принес извинения всем россиянам. Однако на этом история не закончилась. О ней стало известно главе Следственного комитета РФ александру Бастрыкину, который поручил провести проверку наличия противоправных действий дерзким водителем.

«Следственными органами СК России по области проводится процессуальная проверка по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сообщает ведомство в своем аккаунте в соцсетях.

Бастрыкин потребовал как можно скорее доложить о результатах проверки, подчеркнув, что намерен держать на контроле произошедшую ситуацию.