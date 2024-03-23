Согласно предварительным данным, имеющимся у Baza, число жертв стрельбы в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 62 человек. При этом, 10 тел погибших были обнаружены в одном из туалетов ТЦ.

«По предварительным данным, более 10 тел погибших обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холл». Вероятно, люди пытались спрятаться там от стрельбы, но потом задохнулись из-за начавшегося пожара», — передает Baza.

Отмечается, так как еще осмотрены не все помещения торгового центра, то - численность погибших может вырасти.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. В результате стрельбы 40 человек погибли, более сотни были ранены.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.