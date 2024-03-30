Baza: в Дагестане из-за лавины целое село две недели остается «отрезанным» от цивилизации

В Дагестане из-за схода снега в горах уже две недели кряду одно из сел находится полностью изолированным от внешнего мира.

Как передает Baza, снежная лавина полностью перекрыла проезд по единственной трассе, что соединяла село Эльбок со школами и больницами.

«В Дагестане лавина снега отрезала село Эльбок от школ и больниц. Единственная дорога оказалась под завалами. Лавина сошла две недели назад после сильного снегопада. Все две недели люди отрезаны от инфраструктуры», — приводится в публикации.

Как сетуют очевидцы, районные власти в курсе происходящего коллапса, даже приезжали на место схода лавины. Однако за минувшие две недели никаких действия по разблокировке села так и не последовало.