Baza: замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков попал в реанимацию с инфарктом

Как передает Baza, 63-летний замглавы МИД России Сергей Рябков в минувшее воскресенье, 17 марта, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал скорую, пожаловавшись на сильные боли в груди.

Минуя приемное отделение, медиками он был сразу помещен в реанимационное отделение. В ходе обследования у Рябкова был выявлен инфаркт миокарда.

«Медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда. Рябкову провели операцию по установке стента. Состояние замминистра оценивают как тяжелое», — сообщается в публикации.

Других подробностей не приводится. Официальными источниками произошедшее пока не подтверждено.