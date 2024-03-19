Baza: замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков попал в реанимацию с инфарктом
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Как передает Baza, 63-летний замглавы МИД России Сергей Рябков в минувшее воскресенье, 17 марта, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал скорую, пожаловавшись на сильные боли в груди.
Минуя приемное отделение, медиками он был сразу помещен в реанимационное отделение. В ходе обследования у Рябкова был выявлен инфаркт миокарда.
«Медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда. Рябкову провели операцию по установке стента. Состояние замминистра оценивают как тяжелое», — сообщается в публикации.
Других подробностей не приводится. Официальными источниками произошедшее пока не подтверждено.