Беглый экс-протодиакон Кураев объявился в Праге, назвавший трудовым мигрантом

Лишенный предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом своего сана бывший протодиакон Андрей Кураев, ранее покинув Россию, приехал в Прагу. О своем прибытии в столицу Чехии мужчина сам поведал в беседе с ТАСС.

В разговоре с журналистами Кураев посетовал, что его путь до Праги оказался был тернист. Ибо, по словам бывшего священнослужителя РПЦ, с паспортом РФ в Чехию не долететь, «можно только по земле приехать».

«До Праги [добрался] сегодня, а выехал раньше. Путь занял больше, чем один день, прямого авиасообщения с Прагой нет», — сказал бывший священник.

Кураев назвал свое перемещение в Прагу «трудовой миграцией». Бывший клирик надеется, что она будет «сезонной».

Ранее Кураев сообщил, что 4 ноября «откололся» от России и покинул родину.