Бегуны Опалихи приняли участие в полумарафоне «Осенний гром» в Мещерском парке

Одной из очень активных участниц из Опалихи на полумарафоне стала местная жительница Светлана Дмитриева. Она призналась, что впервые официально поучаствовала в таком событии. Несмотря на волнение и сложность, она уверенно пробежала километры и получила свои первые результаты. Дмитриева призналась, что с удовольствием еще посетит забег.

Проверил свои силы также и тренер бегового клуба Опалихи Махмуд Ульбашев.

«Несмотря на личный рекорд и хорошее время – 1 час 14 минут, занял 4 место. Продолжаю подготовку и работаю над прогрессом дальше. Сейчас, совместно с тренером Храбровой Викторией, развиваем беговой клуб, организуем детские тренировки и занимаемся популяризацией любительского бега в Красногорске», – отметил Ульбашев.

Были и участники, которые впервые пробежали полумарафон «Осенний Гром». Дарья смогла похвастаться тем, что побила прошлый рекорд: 21.1 км она преодолела за два часа и одну минуту.

Также финишировала с успехом Зумакулова Амина, для которой маршрут стал настоящим спортивным вызовом. Для нее это второй забег, который она также готова повторить в следующий раз.

Всех участников поблагодарили за старания на полумарафоне и пожелали достигать поставленных спортивных целей.