Бегуны Опалихи приняли участие в полумарафоне «Осенний гром» в Мещерском парке
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Спортсмены клуба бегунов «Опалиха» Г.о. Красногорск поучаствовали в полумарафоне «Осенний гром», пробежав 21.1 км. Многие побывали на мероприятии впервые.
Одной из очень активных участниц из Опалихи на полумарафоне стала местная жительница Светлана Дмитриева. Она призналась, что впервые официально поучаствовала в таком событии. Несмотря на волнение и сложность, она уверенно пробежала километры и получила свои первые результаты. Дмитриева призналась, что с удовольствием еще посетит забег.
Проверил свои силы также и тренер бегового клуба Опалихи Махмуд Ульбашев.
«Несмотря на личный рекорд и хорошее время – 1 час 14 минут, занял 4 место. Продолжаю подготовку и работаю над прогрессом дальше. Сейчас, совместно с тренером Храбровой Викторией, развиваем беговой клуб, организуем детские тренировки и занимаемся популяризацией любительского бега в Красногорске», – отметил Ульбашев.
Были и участники, которые впервые пробежали полумарафон «Осенний Гром». Дарья смогла похвастаться тем, что побила прошлый рекорд: 21.1 км она преодолела за два часа и одну минуту.
Также финишировала с успехом Зумакулова Амина, для которой маршрут стал настоящим спортивным вызовом. Для нее это второй забег, который она также готова повторить в следующий раз.
Всех участников поблагодарили за старания на полумарафоне и пожелали достигать поставленных спортивных целей.