Белорусские силовики задержали агентов СБУ, переправлявших оружие через границу

В Белоруссии местные спецслужбы разоблачили сеть агентов спецслужб Украины, занимавшихся доставкой через границу оружие для создания в республике схронов, передает телеканал «Беларусь 1».

По словам замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека, все задержанные помещены в СИЗО на время следствия.

«Задержанные доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные [БПЛА], привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые по их поручению оборудовали места для хранения [оружия]», — заявил Бычек.

Как отметил собеседник телеканала, задержанные украинцы после вербовки СБУ прошли специальную подготовку в диверсионных учебных центрах. Белорусскими силовиками обнаружены и изъяты тайники со взрывчаткой и огнестрельным оружием.