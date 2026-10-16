Белый трюфель в Подмосковье: где искать деликатес с конца лета до января?

В лесах Подмосковья начался сезон белого русского трюфеля. Этот деликатесный гриб растет под землей и ценится не меньше заморского собрата. Сезон длится с конца лета до января, а опытные грибники иногда выходят на поиски со специально обученными собаками. Об этом сообщает REGIONS .

Белый русский трюфель известен в регионе несколько столетий. В XIX веке в Московской губернии ежегодно собирали около 100 тонн таких грибов. Сегодня наиболее перспективными местами для поиска считаются лесные массивы в окрестностях Дмитрова, Подольска, Серпухова и Сергиева Посада, а также лесополосы среди полей.

Пик сезона приходится на октябрь–ноябрь, но собирать трюфели можно вплоть до января. Ноябрьские снегопады не обязательно завершают сезон: отдельные грибы находят даже под снежным покровом. Поскольку трюфель растет под землей и лишь немного показывается на поверхности, найти его без опыта непросто. Собаки находят грибы по характерному запаху, а в прохладное время суток обоняние у них обостряется. В XIX веке для этого использовали свинейГрибникам советуют искать трюфели в смешанных лесах рядом с дубом, березой и осиной, не выкапывать все подряд и не брать грибы наугад. Трюфельная охота — навык, который приходит с опытом.