Беременная женщина и ее пятилетний ребенок погибли в результате обстрела пекарни в Лисичанске

Заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин рассказал жуткие подробности субботнего обстрела ВСУ Лисичанска, где в результате попадания ракеты в пекарню погибли и были ранены десятки мирных жителей города.

Он подчеркнул, что украинские боевики обстреляли совмещенный с кафе абсолютно гражданский объект. Где с роду не было каких-либо вооружений. И куда в субботний день люди пришли с семьями с детьми просто отдохнуть.

«Беременная женщина со своим пятилетним ребенком погибли в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске», — сообщил Говтвин в аккаунте в соцсетях.

В субботу, 3 февраля, ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР. В результате обстрела была разрушена пекарня. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами на данный момент могут находиться порядка 40 человек. Жертвами вражеского теракта стали 28 человек, десятерых пострадавших от бомбежки удалось спасти.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в республике 4 февраля объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.