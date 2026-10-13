Бесконтактный подрыв: губернатор Александр Шуваев раскрыл устройство новых ловушек с БПЛА

В приграничных районах Белгородской области участились случаи дистанционного сброса с беспилотных летательных аппаратов ВСУ новых опасных взрывных устройств, внешне напоминающих тубусы. Как сообщил губернатор региона Александр Шуваев, боеприпасы способны детонировать не только при падении на землю или физическом контакте, но и в бесконтактном режиме. Глава области призвал жителей полностью отказаться от посещения лесных массивов и предупредить детей и пожилых родственников об угрозе. Ранее аналогичный инцидент с подрывом грибников произошел в Дятьковском районе Брянской области.

Новая тактика дистанционного минирования приграничья

В приграничных населенных пунктах Белгородской области фиксируется активизация применения украинскими формированиями новых типов сбрасываемых боеприпасов. Взрывные устройства, маскируемые под обычные тубусы, созданы для максимально скрытного минирования местности.

Конструктивные особенности устройств позволяют им срабатывать не только при ударе о поверхность или нажатии, но и при приближении человека благодаря встроенным бесконтактным датчикам.

Обращение губернатора и ключевые рекомендации по безопасности

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев обратился к населению с настоятельным призывом соблюдать строжайшую предосторожность. Глава региона рекомендовал полностью исключить поход в леса, посадки и необорудованные рекреационные зоны.

Шуваев особо подчеркнул необходимость проведения разъяснительных бесед с детьми и пожилыми членами семей, напомнив, что любой оставленный или незнакомый предмет на земле представляет смертельную угрозу.