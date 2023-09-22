Бесплатные экскурсии пройдут в Международный день туризма в Электростали

Так, 26 и 29 сентября можно побывать на пешеходной экскурсии «Электросталь — город трудовой доблести и славы. Начало пути». 27 сентября бесплатная экскурсия пройдет на выставке в честь 85-летия со дня рождения художника Олега Коняшина. Жители муниципалитета смогут проверить свои знания на викторине о городе 28 сентября в историко-художественном музее.

На все мероприятия допускают горожане старше 12-ти лет. Все подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 571-02-88. Бесплатные экскурсии проведут при поддержке Музейно-выставочного центра, администрации городского округа Электросталь и Туристско-информационного центра.