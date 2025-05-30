Бесплатный онкоскрининг для жителей Балашихи пройдет в эту субботу
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
В эту субботу, 31 мая, в Центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники №4 пройдет День открытых дверей, где все желающие старше 18 лет смогут пройти бесплатную диагностику у врача-онколога по полису ОМС.
«Мы понимаем, как важно раннее выявление онкологических заболеваний. Каждый из вас может стать на шаг ближе к здоровью, пройдя необходимые обследования. Не упустите шанс – приходите 31 мая с 9:00 до 14:00», – сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Георгиевна Алимова
На приеме вы сможете пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, ПСА-тест на рак простаты, тест на наличие скрытой крови.
День открытых дверей пройдет в поликлинике №4, Гагарина, дом 15А, 2-й этаж, ЦАОП.