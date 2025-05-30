Бесплатный онкоскрининг для жителей Балашихи пройдет в эту субботу

«Мы понимаем, как важно раннее выявление онкологических заболеваний. Каждый из вас может стать на шаг ближе к здоровью, пройдя необходимые обследования. Не упустите шанс – приходите 31 мая с 9:00 до 14:00», – сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Георгиевна Алимова