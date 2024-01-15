«Беспокойный сон, перевозбуждение»: педиатр рассказала о влиянии мультфильмов на детскую психику

По словам эксперта, детям до двух лет не рекомендуется смотреть никакие видео ни с планшета, ни по телевизору. Детям с трех до семи лет следует отводить на просмотр мультфильмов до получаса в день, с семи до десяти лет — до пятидесяти минут в день, с одиннадцати до восемнадцати лет — до трех часов в день.

«Сегодня практически невозможно вырастить ребенка в отрыве от мультфильмов и другого развлекательного контента, да и не надо — запретный плод всегда сладок. <…> Но не стоит включать голубой экран перед сном. Это может привести к беспокойному сну, сложностям с засыпанием и перевозбуждением», — указала педиатр.

При этом контент для ребенка нужно выбирать очень строго, указала Одинаева. Лучше всего отдать предпочтение мультфильмам, которые вовлекают несовершеннолетнего в диалог с героями, а также не содержат сцен агрессии.

Кроме того, не стоит включать мультфильмы в так называемом фоновом режиме. В этом случае детям будет сложно сконцентрировать свое внимание и анализировать происходящее на экране.