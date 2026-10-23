Без грязи и разводов: клинер дал советы по уходу за батареями отопления

С наступлением отопительного сезона радиаторы в квартирах быстро превращаются в главные пылесборники. Основатель и руководитель клининговой компании Никита Юсупов в беседе с редакцией VSE42.RU поделился с кузбассовцами простыми и эффективными приемами, которые помогут идеально очистить батареи от скопившейся грязи всего за пару минут.

Главная секретная локация для пыли — внутренности секций и пространство под верхней решеткой панельных радиаторов. Многие даже не подозревают, сколько загрязнений там скапливается ежедневно.

Первое и ключевое правило профессионального клининга — работать только с остывшими батареями. Направлять воду на горячий металл бесполезно, так как жидкость моментально испаряется, оставляя грязевые разводы прямо на поверхности.

Процесс очистки эксперт рекомендует разбивать на три простых шага:

Сухая уборка. Сначала необходимо пройтись по радиатору пылесосом с узкой насадкой, а затем вымести остатки пыли из межсекционных щелей длинной щеткой.

Влажная обработка. Только после полного удаления сухих частиц можно переходить к протиранию поверхности влажной салфеткой или тряпкой.

Снятие защитных элементов. У современных панельных моделей стоит обязательно снять верхнюю решетку — именно под ней прячутся основные залежи пыли.

Для тех, кто хочет сэкономить время, специалист предложил гениальный экспресс-метод. Достаточно расстелить под батареей влажное полотенце и мощным потоком воздуха из фена продуть радиатор сверху вниз. Вся скопившаяся внутри пыль под давлением мгновенно вылетит наружу и прилипнет к мокрой ткани, не разлетаясь по комнате.