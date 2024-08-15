«Без нас — никто!»: 45-я гвардейская отдельная инженерная бригада из Нахабино отметила свое 80-летие

В среду, 14 августа, самая титулованная воинская часть инженерных войск отметила 80-летие со дня основания. В ее рядах — 8 героев Советского Союза, а также множество военнослужащих, награжденных медалями и другими знаками отличия.

Среди всех родов войск Армии России особое место занимают инженерные войска. Именно эти военнослужащие выполняют самые сложные боевые задачи, используя средства и тактические боеприпасы, требующие специальной подготовки. За всю историю существования 45-ю гвардейскую отдельную инженерную бригаду из Нахабино награждали орденами четыре раза.

«Наша бригада — это крупный резерв командующего в плане обеспечения боевых действий. Мы обладаем современной наземной и воздушной техникой, а также квалифицированными специалистами, которые умеют эффективно управлять этой техникой и приносить пользу другим войскам. Ведь мы — это войска боевого обеспечения», — отметил полковник гвардии Роман Брикульский.

Командир командир 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады Московского военного округа отметил, что военнослужащему инженерных войск присущи спокойствие и уравновешенность. Он должен обладать знаниями и навыками, которые позволят ему работать с техникой на высоком уровне.

Именно с демонстрации этой техники началась встреча военных с Дмитрием Владимировичем Волковым, главой городского округа Красногорск. Руководителю продемонстрировали действующие образцы машин, которые военные инженеры используют в зоне проведения специальной операции.

На выставке показали 10 специальных транспортных средств, каждое из которых предназначается для выполнения определенных задач. Так, к примеру, бронированный «Тайфун-К» на базе «Камаза» оснащен гидравлической аппарелью, верхними люками, наружными камерами и специальными экранами для наблюдения за ходом боевых действий. Вес этой машины превышает 18 тонн. Однако ее главное достоинство заключается в том, что она обеспечивает надежную защиту личного состава даже в случае подрыва фугасного боеприпаса большой мощности.

После осмотра экспозиции командир части и почетные гости прошли на плац, где состоялась торжественная церемония поздравления военнослужащих с юбилеем. С приветственными словами выступили представители высшего военного руководства, ветераны инженерных войск, духовенство и Совет депутатов. Глава округа подчеркнул уникальные достижения российских военнослужащих:

«Большая честь сегодня быть на юбилее воинской части в знаковом не только для Подмосковья, но и для всей страны, и для нас, этом знаковом месте – Нахабино. Как известно, наш поселок носит негласное название столицы инженерных войск, где не только служат, но и воспитываются защитники Отечества», — заявил Дмитрий Владимирович Волков, глава городского округа Красногорск.

Также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» подчеркнул, что бригада была создана в годы тяжелейших испытаний для нашей страны. Инженерные войска внесли огромный вклад в оборону, и благодаря им рубежи в Козино и Нефедьево стали непреодолимыми для врага. Бойцы, защищающие Отчизну в зоне спецоперации, заслуживают бесконечного уважения!

Более 500 военнослужащих с начала СВО получили различные награды, что является настоящим показателем мужества и отваги. Дмитрий Волков выразил благодарность за пример достойного служения и героических подвигов на благо Родины. Он пожелал успехов, крепкого здоровья и выразил надежду на скорое наступление Победы.