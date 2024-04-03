Библиотекарь из Мытищ приняла участие во Всероссийском инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди

Главный библиотекарь мытищинской библиотеки № 1 Светлана Старцева приняла участие во Всероссийском инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди, который в нынешнем году проходит уже в восьмой раз.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме. Фестиваль также приурочен ко Всемирному дню информирования об аутизме. Ведущей стала известная телеведущая Светлана Зейналова.

В рамках форума прошли мероприятия различного формата, как образовательного, так и развлекательного. При участии представителей Министерства просвещения, Совета Федерации и Госдумы РФ, а также столичных профильных департаментов правительства состоялась дискуссионная сессия, в рамках которой спикеры обсудили актуальную молодежную политику. Большое удовольствие присутствующие получили от просмотра зрелищных номеров, которые подготовили инклюзивные детские творческие коллективы.

Светлана Вячеславовна активно принимала участие в проекте #ДобрыеПраздники_БезГраниц. Библиотекарь из Мытищ стала участницей разнообразных мастер-классов и акции «Отправь открытку другу». Также она приняла участие в паблик-токе «Люди с особенностями на экране: что нам показывают и что мы видим в кадре?». Проект познакомил мытищинскую участницу с новыми идеями, которые сейчас активно реализуют в сфере инклюзии.

«Кроме того, мне удалось наладить контакты с представителями интересных проектов. В будущем планируется тесно сотрудничать с инклюзивными мастерскими «Сундук», Особыми семейными центрами г. Москвы и другими организациями, создающими яркие праздники из серых будней для всех без исключения. Вместе можно сделать мечты реальностью», — рассказала Светлана Старцева.

Фестиваль проходит в период с 31 марта по 3 апреля очно и заочно не только в Москве, но и других городах России. Мероприятие ориентировано на взрослых и детей. Цель проекта — объединить усилия россиян в оказании помощи людям, которым диагностировали расстройство аутистического спектра.