Биолог Татаренко пояснила опасность «перекармливания» рассады

Сезон выращивания рассады уже стартовал. Биолог Марина Татаренко пояснила, есть ли смысл подкармливать рассаду и как правильно это делать. Об этом сообщают « Известия ».

Она отметила, что подкормка полезна в меру. При этом при приобретении готового грунта стоит помнить, что он уже насыщен всеми важными минералами в необходимых пропорциях. Поэтому в данном случае подкормка не требуется.

По словам эксперта, если грунт взят со своего участка, то подкормка потребуется, но и здесь важно не переусердствовать. Важно использовать комплексные удобрения для рассады, содержащие все необходимые микроэлементы.

Она уточнила, что важно при приобретении удобрения изучить его состав, там имеются рекомендации по дозировке.

По мнению биолога, перекорм взрослых, плодоносящих растений, однозначно приносит вред.