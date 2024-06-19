Биолог Трофимова перечислила запрещенные для кошек продукты
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По словам биолога Ольги Трофимовой, кошкам ни в коем случае нельзя давать сырое мясо, поскольку в нем могут содержаться личинки гельминтов или возбудители инфекционных заболеваний. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она подчеркнула, что лучше накормить питомца мясом, прошедшим термическую обработку, которая полностью обеззараживает продукт.
По мнению эксперта, не следует давать кошке жирные сорта мяса вроде свинины или баранины. Подобные продукты в рационе могут привести к ожирению и патологии печени. Поэтому лучше разбавить рацион питомца кроликом или птицей. Также следует давать мясо без костей, чтобы кошка не травмировала рот, горло и другие органы желудочно-кишечного тракта. Те же требования относятся и к рыбе.
Она добавила, что не рекомендовано кормить кошек и молоком, потому что это может привести к вздутию живота и диарее, поскольку к годовалому возрасту у кошек не вырабатываются ферменты, расщепляющие лактозу.