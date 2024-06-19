Биолог Трофимова перечислила запрещенные для кошек продукты

По словам биолога Ольги Трофимовой, кошкам ни в коем случае нельзя давать сырое мясо, поскольку в нем могут содержаться личинки гельминтов или возбудители инфекционных заболеваний. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что лучше накормить питомца мясом, прошедшим термическую обработку, которая полностью обеззараживает продукт.

По мнению эксперта, не следует давать кошке жирные сорта мяса вроде свинины или баранины. Подобные продукты в рационе могут привести к ожирению и патологии печени. Поэтому лучше разбавить рацион питомца кроликом или птицей. Также следует давать мясо без костей, чтобы кошка не травмировала рот, горло и другие органы желудочно-кишечного тракта. Те же требования относятся и к рыбе.

Она добавила, что не рекомендовано кормить кошек и молоком, потому что это может привести к вздутию живота и диарее, поскольку к годовалому возрасту у кошек не вырабатываются ферменты, расщепляющие лактозу.