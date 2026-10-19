Битва за микрофон: в Наро-Фоминске прошел первый окружной конкурс ведущих
Фото: [пресс-служба администрации НФГО]
В Наро-Фоминске 18 октября впервые прошел конкурс ведущих «Открытый микрофон». Премьера состоялась на главной сцене округа, в Центральном дворце культуры «Звезда».
Как сообщает администрация муниципалитета, мероприятие собрало 15 участников из Наро-Фоминского округа и Москвы. Состязание шло в двух категориях — «любители» и «профессионалы».
Часть заданий участники готовили заранее: например, за 90 секунд нужно было показать авторский интерактив — выбор тематики и формата оставался на их усмотрение. Таким образом жюри за полчаса «посетило» самые разные события — от Масленицы до фестиваля детективного кино.
Особое внимание уделяли умению держаться на сцене, четкости речи и способности реагировать на форс-мажор: в испытании «Без суфлера» специально создавали сбои — отключали микрофон, гасили свет, подменяли гостей. Атмосфера получилась живой: в зале звучали аплодисменты, песни хором, а группы поддержки активно подбадривали своих участников.
Гран-при в категории «Любители» завоевала Алена Рачкулик из ДК «Апрелевка» им. О. Р. Кузнецовой, в номинации «Профессионалы» победила Кристина Шенфельд (ЦДК «Звезда»). Конкурс стал для участников площадкой для обмена опытом и объективной оценки своих навыков.