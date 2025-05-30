Благодарственное письмо президента РФ получила главред журнала «Балашиха: Голоса сердец» Нина Попова

Главному редактору литературного журнала «Балашиха: Голоса сердец», члену Союза писателей России Нине Поповой вручили благодарственное письмо от Владимира Путина в администрации президента. В официальном послании глава государства выразил благодарность за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

«Для меня это стало большой неожиданностью. Я воспринимаю эту благодарность как знак доверия и стимул продолжать работать дальше», – поделилась Нина Попова.

Нина Попова – поэт и общественный деятель, регулярно принимает участие в гуманитарных и культурных миссиях в зонах боевых действий. Она не раз выезжала к российским военнослужащим с творческими программами, передавала гуманитарную помощь, книги и сборники патриотической поэзии. За активную гражданскую позицию и вклад в поддержку военных Нина Попова награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие».



В мае 2025 года Нина Попова в составе делегации Союза писателей России посетила авиабазу Хмеймим в Сирии, где дислоцируется Группировка российских войск. Поездка была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступления перед военнослужащими стали настоящим духовным подарком для тех, кто несёт службу вдали от Родины.