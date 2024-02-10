Благотворительная акция «Из рук в руки» состоялась в Старой Купавне

В Центре культуры «Акрихин» в Старой Купавне прошла акция «Из рук в руки». В течение четырех дней жители города могли как принести, так и забрать то, что им необходимо.

Отмечается, что данная благотворительная акция проходит в городе уже около трех лет и всегда пользуется популярностью. Больше всего людей приходит в первые дни, к концу недели поток идет на спад. Основная целевая аудитория — молодые мамочки с детьми, пенсионеры, и очень много мужчин.

«Как ни странно, мужчин становится все больше и больше, и именно мужской одежды не хватает. Ее приносят мало, а спрос достаточно большой. Также приходят члены союза пенсионеров, они собирают одежду для бойцов СВО. Заглядывают и сотрудники реабилитационных центров — одевают семьи, которые туда попадают», — рассказала организатор акции Юлия Кузьмина.

За неделю в социальных сетях объявляют сбор вещей, на основании которых и проводят акцию. Принести можно одежду, обувь, аксессуары, посуду, игрушки и книги. Самое главное — чтобы вещи были чистые и целые. Приносить нужно то, что ты и сам бы мог носить. Грязные и рваные вещи отправляются в утиль.

К идее проводить подобные «свопы» организаторы пришли, когда столкнулись с проблемой: есть хорошие вещи, которые просто некуда девать, а отдать некому. И даже объявления в специальных группах в социальных сетях не помогают.

В этот раз жители принесли так много вещей, что только для того, чтобы их разобрать, потребовалось около шести часов. Оставшиеся вещи организаторы акции распределят по благотворительным фондам — отправят в Ногинск и в Электросталь.