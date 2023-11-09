Благотворительный концерт в поддержку участников СВО пройдет в Электростали

На будущей неделе неравнодушные жители Электростали смогут принять участие в концерте в поддержку участников СВО. Представление состоится 17 ноября в восемь часов вечера в молодежном центре.

С жителями муниципалитета своим творчеством поделятся известные группы, уже успевшие покорить сердца жителей и гостей восточного Подмосковья. Среди них -

AGALKINA&ITISHIN, КАБЕРОН, NIGHTSTORY, ЛЕНИВЫЕ РАБОЧИЕ.

Помимо положительных эмоций гости вечера смогут получить и плюсик к своей карме. Желающие получат возможность сдать средства для помощи участникам СВО. Сбор проведет исключительно по желанию благотворительный фонд «Искры добра».

По всем вопросам можно звонить по тел.: 8 (496-57) 5-00-17, 8 (496) 575-43-39.