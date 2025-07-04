Благотворительный мастер-класс в Красногорске: дети из ЛНР, ДНР, Курска и Белгорода посетили «Архангельское»

Тринадцать ребят получили возможность совершить захватывающее путешествие в прошлое, приняв участие в ознакомительной экскурсии по исторической усадьбе «Архангельское». Организатором поездки выступил благотворительный фонд «Синергия добра».

Экскурсионная программа позволила участникам погрузиться в богатую историю и познакомиться с архитектурными достопримечательностями усадьбы. Дети узнали о выдающихся владельцах Архангельского, окунулись в атмосферу тайн, окружающих дворец и его внутреннее убранство, и восхитились красотой и продуманностью паркового комплекса.

Завершающим аккордом мероприятия стал пленэр, организованный на Колоннаде – величественном здании храма-усыпальницы, являющемся кульминацией архитектурного ансамбля усадьбы. Юные художники изображали цветы, ведь Колоннаду окружает прекрасный сад, славящийся своими старинными сортами роз.

«Сотрудничество с фондом «Синергия добра» и приглашение ребят на наши мастер-классы по живописи превратилось в прекрасную традицию. Мы искренне надеемся, что подобные поездки будут вдохновлять юных посетителей на новые достижения и, возможно, помогут им определиться с будущей профессией», – заявила и.о. генерального директора Музея-заповедника «Архангельское» Амуланга Учурова.

Ранее, в рамках проекта «Великий подвиг», усадьбу посетили свыше двадцати детей из Лисичанска. Они также узнали много нового об истории усадьбы и приняли участие в уроках живописи под руководством опытных профессионалов.