Благоустройство Инженерного пруда ведется в подмосковном Дмитрове
Фото: [Евгений Рой]
В подмосковном Дмитрове завершаются работы по благоустройству Инженерного пруда. Сейчас вокруг всего берега пруда установлен свайно-каркасный фундамент, а на него кладется палубная доска.
«Асфальтирование велодорожки подрядчик проведет в ближайшие дни. Уже оборудована система освещения и видеонаблюдения», — рассказал представитель заказчика, инженер МКУ «ЖКХ и благоустройство» Святослав Черторижский.
В рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» и при поддержке регионального Министерства благоустройства уже был установлен туалетный модуль, спасательная вышка, урна для раздельного сбора мусора и контейнерная площадка, а также завезен песок.
«До конца июня все металлоконструкции вдоль берега будут установлены и на нее положен деревянный настил. Также на берегах Инженерного пруда будут установлены шезлонги, скамейки и качели», — добавил Черторижский.