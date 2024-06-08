Благоустройство Инженерного пруда ведется в подмосковном Дмитрове

В подмосковном Дмитрове завершаются работы по благоустройству Инженерного пруда. Сейчас вокруг всего берега пруда установлен свайно-каркасный фундамент, а на него кладется палубная доска.

«Асфальтирование велодорожки подрядчик проведет в ближайшие дни. Уже оборудована система освещения и видеонаблюдения», — рассказал представитель заказчика, инженер МКУ «ЖКХ и благоустройство» Святослав Черторижский.

В рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» и при поддержке регионального Министерства благоустройства уже был установлен туалетный модуль, спасательная вышка, урна для раздельного сбора мусора и контейнерная площадка, а также завезен песок.