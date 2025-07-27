Благоустройство лесопарковой зоны вдоль Разинского шоссе обсудили с жителями Балашихи

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин, депутаты и представители МАУК «Дирекция парков» провели встречу с жителями в Вишняковском парке.

Основной темой обсуждения стало дальнейшее благоустройство лесопарковой зоны вдоль Разинского шоссе в сторону Акатово и Лисьей горы. В рамках проекта планируется создание сети прогулочных и велосипедных маршрутов, лыжной трассы, а также специализированной трассы для маунтинбайка.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Особое внимание уделяется сохранению природной экосистемы: дорожки оборудуют песчано-гравийным покрытием, а привычные бордюры заменят на элементы из сосновых досок.

Представители сообщества маунтинбайкеров, насчитывающего около тысячи человек, выступили с инициативой обустройства специализированной трассы. Предложение получило поддержку со стороны городской администрации.

Жители также задали вопросы по сохранению культурных объектов. Житель Акатово Борис Горюнов поинтересовался судьбой Акатовского кургана.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Максим Сидоркин подчеркнул, что проект благоустройства согласован с управлением по охране объектов культурного наследия, и при необходимости будет откорректирован в соответствии с их требованиями.

В 2023 году был представлен проект комплексного благоустройства территории площадью 115 гектаров – от Лисьей горы до усадьбы Горенки. В июне 2025 года завершен первый этап: открыта обновленная территория Вишняковского парка площадью 30 гектаров с кафе, лодочной станцией и спортивной инфраструктурой. Завершить второй этап работ планируется в 2026 году.