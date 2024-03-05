Благоустройство Северного лесопарка запланирована на этот года в Городском округе Пушкинский

Работы по благоустройству Северного лесопарка, которые будут выполнены в рамках программы «Парки в лесу», пройду уже в этом году в Городском округе Пушкинский. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде. С 2021 года по поручению губернатора мы запустили программу „Парки в лесу“. Сегодня видим, как лесопарки пользуются огромным спросом среди населения», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Согласно проектировочным решениям, в лесопарке проведут расчистку и планирование территории, также обустроят пешеходные дорожки, велодорожки, проезды, и проходы. Здесь также смонтируют систему освещения и видеонаблюдения. А за границами лесопарка появится парковка на 200 машин. При этом завершить работы планируется в 2024 году.