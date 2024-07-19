Благоустройство улицы Центральной в Дубне находится в активной фазе

Основная часть улицы будет предназначена для пользования пешеходами. Она выложена из четырехцветной тротуарной плитки. На строительном объекте работает бригада из 100 специалистов, к которым вскоре присоединятся еще 50 рабочих. Они будут укладывать плитку.

В активной фазе находятся работы по бетонированию основания, чтобы в дальнейшем можно было выполнить укладку. На площадку уже доставили и выгрузили строительные материалы. Рабочие также продолжают укладку бордюрного камня. Вдоль всей улицы появятся парковочные карманы. Сейчас специалисты подготавливают для них территорию.

Глава Максим Тихомиров назвал строительный объект образцовым, положительно оценив ход работ.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Компания строила самые большие объекты в Москве, выезжал посмотреть лично и нареканий точно не было. Сказали, что готовы себя презентовать насколько эффективно могут работать и в наукограде. И сегодня пожелания наших жителей, те задачи, которые ставлю, они все исполняют. Причем мы усложнили процесс сдачи объекта — попросили, чтобы работы были растянуты не на два года, а чтобы в этом году сдать. Уверен, что мы точно это сделаем», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Общая площадь благоустройства составляет 7,4 га. Работы выполняют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По завершению всех строительных работ на улице Центральной появится современные зоны для отдыха, детские площадки, велосипедная дорожка. В вечернее время будет хорошее освещение. Территорию озеленят.