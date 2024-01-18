Блины, танцы и концерт на фестивале в г.о Пушкинский собрались жители Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие организовало ивантеевское отделение МООИ под руководством Татьяны Лящук. Участникам предлагали петь и танцевать, раскрыть творческие способности в театрализованных инсценировках. Татьяна Лящук призналась, что благодарна каждому, что оказывал помощь в организации.

«Спасибо коллегам из Озер, Пушкино, Щелкова и Бронниц. Спасибо нашим депутатам, всегда нас поддерживают и спасибо сотрудникам Центра имени Кекушева за помощь в подготовке праздника», — отметила Татьяна Лящук.

Гости фестиваля много фотографировались возле специально оборудованных зон, а также с удовольствием общались друг с другом. Атмосфера этому сопутствовала: вкусный чай, плов и блины.

Каждая команда подготовила концертный номер. Мероприятие длилось три часа, поэтому многие выступали по несколько раз. В конце объявили победителей. Выбрать лучших из лучших оказалось невозможно, поэтому все участники получили призы.

«Главное — мира всем нам. Нам, детям и нашим внукам. И дождаться правнуков», — обратился к участникам фестиваля депутат Василий Коржев.

Некоторые участники признались, что посещают мероприятие уже не в первый раз. Каждый год они наполняются радостными эмоциями и получают незабываемые впечатления.