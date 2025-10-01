Блогер купил в Германии не то, что хотел, и пожалел об этом

Известный российский дизайнер столкнулся с неожиданной проблемой во время зарубежной поездки. Приобретение гигиенического средства обернулось для него неприятным сюрпризом из-за языкового барьера. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в соцсетях.

Блогер Артемий Лебедев поделился забавным случаем из своего визита в Германию. При покупке зубной пасты он не знал, что в местном обиходе вставную челюсть называют «третьими зубами» (Dritte Zähne). Это обстоятельство привело его к досадной ошибке.

Оказалось, что приобретенное им средство предназначалось специально для ухода за съемными протезами. Дизайнер признался, что никогда ранее не испытывал такого отвращения от гигиенической процедуры.

«Никогда так не плевался от того, что я себе нанес на зубную щетку», — признался Лебедев.

