Боец СВО рассказал, как совет отца спас жизнь ему и его товарищам

Своевременное техническое решение, которое российскому военнослужащему в зоне СВО предложил его отец, помогло ему и его товарищам избежать серьезных последствий после атаки украинского беспилотника, передает Shot.

Отмечается, что родитель предложил сыну и его боевым товарищам установить на крышу из армейского УАЗа специальную защитную конструкцию. Это и сыграло решающую рол при атаке вражеской авиатехники. Все произошло на авдеевском направлении.

«Боец Авдеевского направления приварил к крыше "буханки" специальную защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец, когда они виделись», – приводится в публикации.

В результате установки защиты дрон спикировал на нее, что позволило нейтрализовать силу разрыва взрывного устройства. Стекла были выбиты, салон посечен осколками, но самое главное, что все находившиеся внутри бойцы остались живы.

Как признались бойцы, без этой защиты машина попросту полностью бы ввыгорела вместе с ними.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.