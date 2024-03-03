Боевики в Ингушетии пытались удрать от ФСБ из окна по связанным простыням — СМИ

Телеканал РЕН ТВ показал в своем репортаже с места события свисающие из окна четвертого этажа простыни, по которым, как утверждается, пытались спуститься боевики, стараясь избежать задержания бойцами ФСБ.

Напомним, в Ингушетии спецназ ФСБ заблокировал в населенном пункте Карабулак бандгруппу в одном из жилых домом. Завидев силовиков, экстремисты открыли по ним пальбу из огнестрельного оружия. Как сообщили в НАК, боевики планировали ряд терактов на территории РФ.

Как передает телеканал, попытка спуститься по простыням закончилась для бандитов полным фиаско. Спецоперация российских спецслужб продолжается в настоящее время.

При этом отмечается, что экстремисты вооружены до зубов автоматическим оружием и взрывными устройствами.