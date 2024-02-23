Инцидент произошел вечером в субботу, 23 февраля, в Стародубском районе. По информации Богомаза, вражеский БПЛА сбит российскими силами ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил в соцсетях Богомаз.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки, отметив Краматорск и Славянск.