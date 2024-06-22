Богомаз: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью

Российские боевые расчеты противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Брянской областью сразу два вражеских дрона самолетного типа, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

По имеющейся у него информации, несколько украинских БПЛА летели непосредственно в направлении Брянска, но были сбиты над Суражским районом области.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

К слову, ВСУ пытались атаковать при помощи беспилотника Брянскую область также утром минувшей пятницы, 21 июня. Беспилотник врага был ликвидирован средствами ПВО над Клинцовским районом. Обошлось без пострадавших.