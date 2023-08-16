«Бой будет вымученным»: известная ясновидящая рассказала, чем завершится поединок между Маском и Цукербергом

Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести бой 26 августа. Владелец Twitter дату проведения состязания еще не утвердил, но и не отклонил предложение.

Ясновидящая Инна Мишина попыталась предугадать исход поединка по просьбе нашего журналиста и рассказала, кто проявит себя наиболее ярко.

«Внутренний голос мне подсказывает, что бой выиграет Цукерберг! Именно он будет активным и резким в процессе борьбы», — заявила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако провидица уверена, что победа не достанется медиамагнату легко. Внутренний голос экстрасенса предвещает напряженную борьбу.

«Бой будет сложным, вымученным. Победа достанется Цукербергу с большим трудом. Однако он выиграет уже на втором или третьем туре», — подытожила ясновидящая.

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