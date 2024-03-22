Бойцы российского отряда «Рысь» испытали созданный ими колесный боевой дрон

Колесный дрон прод ласковым названием «Таня-пулеметчица» прошел первые испытания, приняв своеобразное боевое крещение на полигоне в зоне СВО на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов добровольческого корпуса из отряда «Рысь»группировки войск «Юг».

Отмечается, что одной из задач беспилотника является корректировка работы наземной платформы с поиском подходящих целей для уничтожения. В основе концепции работы БПЛА лежит техника так называемого «кинжального огня».

«Машина может преодолевать серьезные препятствия и даже выезжать из небольших воронок», — рассказали инженеры.

По словам российских бойцов, испытания показали довольно высокий результат. Уже в ближайшее время оценить все прелести нового российского дрона смогут на себе боевики Вооруженных сил Украины.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.