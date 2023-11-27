Бойцы СВО из городского округа Долгопрудный рассказали, что означают их шевроны

Шевроны стали для ребят своего рода искусством: с их помощью можно выразить какую-то мысль, можно пошутить, проявить любовь к семье и городу, показать характер.

Как рассказал боец Сергей Н. из городского округа Долгопрудный, нашивки покупают, делают на заказ, получают в подарок.

«Шевроны помогают выразить наш взгляд на жизнь и ситуацию. Да и просто – это мы и наш мир, который обязательно отстоим!» – говорит Сергей.

Теперь жители городского округа Долгопрудный могут увидеть, какие нашивки носят земляки на передовой. Они передают смелость, оптимизм и доблесть.

Кстати, в округе продолжается набор военнослужащих по контракту. Главные требования – возраст от 18 лет и годность по здоровью.