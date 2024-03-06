Более 113 тысяч медицинских работников столицы и Подмосковья получили специальную социальную выплату в 2023 году

В 2023 году Отделение Социального фонда по Москве и Московской области перечислило работникам здравоохранения специальную социальную выплату на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Такую меру поддержки получили 113 142 медработника региона.

Специальная социальная выплата предоставляется медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и отделениях скорой помощи. Ее размер составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей и зависит от категории специалиста и типа медицинской организации, которая должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Отделение СФР по Москве и Московской области выступает оператором выплаты, используя данные, предоставленные медицинскими организациями. Каждый месяц медучреждения составляют электронный реестр работников, имеющих право на специальные социальные выплаты, и передают эти сведения в региональное ОСФР. В реестре указывается информация о работнике, сумма назначаемой выплаты и данные, на основе которых она рассчитана.

Отделение назначает специальную социальную выплату в течение 7 рабочих дней со дня получения такого реестра. Средства начисляются на банковский счет работника, реквизиты которого указаны в этом документе.

Следует отметить, что данная выплата относится к категории социальных, не учитывается при расчёте среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не может быть удержана по исполнительным листам.