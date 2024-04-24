Более 12 тысяч дефектов устранили в парках Подмосковья весной. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

По словам министра, ожидается, что летом число посещений областных парков превысит 80 миллионов. Этот показатель будет на 4,4 миллиона больше прошлогоднего.

В рамках подготовки территорий к лету готовят транспортную инфраструктуру, моют остановки и дорожки, обновляют разметку, проводят опиловку сухостойных деревьев, собирают листву, проводят озеленение, ремонтируют дороги и парковую мебель, моют фонтаны.

По плану, половину выявленных дефектов устранили до 12 апреля. До 19 апреля было ликвидировано уже 90% нарушений. Полностью завершить работы планируется к 26 апреля.