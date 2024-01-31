Более 12 тысяч пар каждый год получают выплату к юбилею совместной жизни в Подмосковье

Свыше двенадцати тысяч пар ежегодно получают выплату к юбилею совместной жизни в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Как напомнила глава ведомства Людмила Болатаева, на меру поддержки могут рассчитывать пары, которые прожили в браке от пятидесяти лет. Подать заявление на получение выплаты можно на областном сайте госуслуг. Это делается один раз — выплата поступает проактивно.

Пары, прожившие в барке пятьдесят лет, получают выплату в размере пяти тысяч рублей. Размер выплаты для тех, кто прожил вместе 55 лет, составляет шесть тысяч рублей, за шестьдесят лет брака — семь тысяч рублей, за 65 лет — восемь тысяч рублей, за 70 лет и более — девять тысяч рублей.

В этом году на предоставление выплат жителям в регионе предусмотрели более 64 миллионов рублей.