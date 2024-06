Более 120 выпускников школ Наро-Фоминского городского округа станут участниками выпускного бала в Кремле

Кроме того, в Наро-Фоминске состоялась торжественная церемония вручения выпускникам-медалистам «За особые успехи в учении» в концертном зале Детской хореографической школы им. Ирины Зайцевой. Обладатели медалей за успехи в учебе получили награды из рук главы Наро-Фоминского городского округа.

Уточняется, что больше всего обладателей медалей выпустила алабинская школа - 21 человек. Также 14 медалистов окончили наро-фоминскую школу No 4, 12 медалистов окончили селятинскую школу No 1 и наро-фоминскую школу No 6.

Отмечается, что в ходе праздничной церемонии прозвучали слова благодарности педагогам и родителям, а также пожелания выпускникам успехов на вступительных экзаменах и поступления в вузы страны.