Более 1,3 тысячи неэнергоэффективных светильников заменили в Балашихе в 2024 году.

В округе установили новые современные светодиодные светильники, которые потребляют значительно меньше электроэнергии, а светят более ярко. Такие светильники долговечны, их не нужно постоянно менять и обслуживать.

Работы провели в рамках муниципальной программы по 24 адресам:

— ш. Энтузиастов, д. 36,

— ул. Первомайская, д. 1,

— ул. Граничная, д. 14, 16, 18, 2022, 24, 26, 28, 30,

— ул. Объединения д. 3, 5, от д. 5 до д. 13,

— ул. Свердлова, д. 46, 50,

— ул. Речная, д. 3, 5,

— ул. Центральная, д. 4, 6, 8, 10,

— ул. Брагина, д. 1, 3,5,

— ул. Соловьева, д. 2, 4,

— Комсомольский проезд (от ул Школьная до ул Пионерская),

— Савинское ш. (ул. Автозаводская) (от д. 27 до ул. Пионерская),

— ул. Пионерская (от ул. Рождественская, до ул. Юбилейная, д. 4к5),

— ул. Новая,

— ул. Маяковского,

— ул. Пролетарская (от ул. Новая до ул. Пионерская),

— ул. Пролетарская,

— ул. Пионерская,

— ул. Луговая,

— мкр. Изумрудный — 1,

— мкр. Изумрудный — 2,

— мкр. Янтарный,

— мкр. 1 Мая,

— ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5,

— ул. Фучика, д. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5,

— ул. Некрасова, д. 10.