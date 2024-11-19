Более 1,3 тысячи неэнергоэффективных светильников заменили в Балашихе в 2024 году
Фото: [Пресс-служба администрации Балашихи]
Более 1,3 тысячи неэнергоэффективных светильников заменили в Балашихе в 2024 году.
В округе установили новые современные светодиодные светильники, которые потребляют значительно меньше электроэнергии, а светят более ярко. Такие светильники долговечны, их не нужно постоянно менять и обслуживать.
Работы провели в рамках муниципальной программы по 24 адресам:
— ш. Энтузиастов, д. 36,
— ул. Первомайская, д. 1,
— ул. Граничная, д. 14, 16, 18, 2022, 24, 26, 28, 30,
— ул. Объединения д. 3, 5, от д. 5 до д. 13,
— ул. Свердлова, д. 46, 50,
— ул. Речная, д. 3, 5,
— ул. Центральная, д. 4, 6, 8, 10,
— ул. Брагина, д. 1, 3,5,
— ул. Соловьева, д. 2, 4,
— Комсомольский проезд (от ул Школьная до ул Пионерская),
— Савинское ш. (ул. Автозаводская) (от д. 27 до ул. Пионерская),
— ул. Пионерская (от ул. Рождественская, до ул. Юбилейная, д. 4к5),
— ул. Новая,
— ул. Маяковского,
— ул. Пролетарская (от ул. Новая до ул. Пионерская),
— ул. Пролетарская,
— ул. Пионерская,
— ул. Луговая,
— мкр. Изумрудный — 1,
— мкр. Изумрудный — 2,
— мкр. Янтарный,
— мкр. 1 Мая,
— ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5,
— ул. Фучика, д. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5,
— ул. Некрасова, д. 10.