Более 14 тысяч жителей аварийных домов расселили в Подмосковье с 2019 года

Свыше 14 тысяч человек, проживавших в аварийных домах, были расселены в Подмосковье с 2019 года. Об этом сообщили в региональном Минстрое со ссылкой на гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

По его словам, все мероприятия в рамках программы расселения аварийного жилфонда были реализованы в 16 регионах страны. В этом году работу проведут еще в 35-ти, в том числе в Подмосковье.

«Всего в этом регионе с 2019 года, когда стартовал нацпроект, в новые квартиры переехали 14,1 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 227,6 тысячи квадратных метров», - сообщил Шагиахметов.

В этом году в Подмосковье расселили более 37 тысяч квадратных метров аварийных помещений. Новое жилье получили 2,3 тысячи граждан. В общей сложности в текущем году в регионе планируется построить 43 дома для жителей аварийных помещений. Из них ввели девять.

Как отметил глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев, досрочное завершение программы позволит с января следующего года начать новую программу по расселению домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2022 года.