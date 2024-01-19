Более 15 млрд рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на доплату к пенсии

Свыше пятнадцати миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на доплату к пенсии. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Региональную доплату к пенсии увеличат в связи с индексацией прожиточного минимума. В этом году в регионе прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15 735 рублей.

В общей сложности в области проживают около четверти миллиона представителей старшего поколения, которые получают доплату к пенсии.

Региональная доплата устанавливается неработающим пенсионерам с доходом меньше прожиточного минимума.