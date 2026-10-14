Более 160 тыс. наказов в новую Народную программу Подмосковья касаются ЖКХ. По сравнению с 2021 годом количество обращений по этой теме сократилось на 16%.

В «Единой России» отмечают, что снижение числа таких запросов во многом связано с повышением качества услуг — за прошедшие 5 лет в Московской области выполнена самая масштабная в истории региона модернизация системы ЖКХ. И работы будут продолжены. В планах до 2031 года — реконструкция более 550 объектов коммунального хозяйства. В их числе: 153 водозаборных узла, почти 600 километров сетей водоснабжения, около сотни очистных сооружений и канализационно-насосных станций.

Как сообщил секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, все инициативы жителей в новую Народную программу партии — их собрано свыше 920 тысяч — уже структурированы по темам и уровню исполнения. Самое большое число инициатив — свыше 290 тысяч — поступило по теме благоустройства. Более 160 тысяч обращений касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

«Для работы с региональными наказами планируется создать 8 программных комиссий на базе профильных комитетов Мособлдумы, которые разработают дорожные карты до 2031 года. Исполнение по ним будут контролировать депутаты всех уровней вместе с жителями и общественниками», — пояснил Брынцалов.

В партии также подчеркнули, что работы, запланированные на 2026 год, будут выполнены в полном объеме.

В Дзержинском завершается капитальный ремонт теплосети на улице Лермонтова — она обеспечивает теплоснабжение 40 многоквартирных домов и пяти социальных объектов. А в Химках провели плановый ремонт на 54 котельных и реконструировали более 4 километров сетей. Работы затронули улицы Репина и 9 Мая, а также микрорайоны Новогорск, Подрезково, Сходня и Левобережный.

Изменений ждут и жители поселка Успенский в Серебряных Прудах. В первом квартале 2027 года здесь планируют запустить новые очистные сооружения с канализационно-насосной станцией. Сейчас строители разрабатывают котлован и приступили к устройству подземной части объекта.

Комплекс сможет принимать не только стоки из централизованной канализации, но и привозные. При проектировании также учли ливневые воды и заложили 10-процентный резерв на перспективное развитие и подключение новых абонентов. Максимальная расчетная нагрузка может достигать 960 кубометров в сутки.

Очистные спроектированы как закрытый комплекс: основные установки и резервуары разместят внутри здания. После очистки и обеззараживания часть воды будут повторно использовать для технологических нужд станции. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области, руководство округа вместе с местными депутатами от «Единой России».

В Подмосковье по Народной программе «Единой России» реализуется самое масштабное в истории региона обновление жилищно-коммунальной системы. За 5 лет реконструировано 500 объектов тепло- и водоснабжения, проложено около 1000 км новых теплосетей, построено и отремонтировано свыше 500 объектов питьевого водоснабжения в 48 округах региона, модернизировано 15 крупных очистных сооружений, капитально отремонтировано около 16 тысяч МКД.